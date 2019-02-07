В Екатеринбурге из 23 подозрений на корь подтвердились 17

СЕГОДНЯ 16:02 2019-02-07T16:05:12+03:00

Поставить прививки против кори можно во всех поликлиниках города как в будни, так и в выходной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге больных корью оказалось меньше, чем предполагалось ранее. Из 23 подозрений подтвердились 17. Между тем, медики призывают горожан не надеяться на авось и поставить прививку, если этого не было сделано.

- В допрививочный период в Свердловской области регистрировалось до 80 тысяч случаев заболеваний корью ежегодно. Введение программы вакцинопрофилактики против кори снизило заболеваемость в десятки тысяч раз. С 2000 по 2015 годы в регионе зарегистрировано всего 20 случаев этой инфекции, преимущественно завозных, - сказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

В этом году специалисты вновь отмечают осложнение эпидемиологической ситуации. Инфекцию подхватывают преимущественно непривитые, большинство из которых дети. Для тех, кто не прошел вакцинацию, вход в детский сад и школу теперь заказан.

- Предупреждаем также свердловчан о существующих рисках завоза инфекции из других регионов России, а также Украины, Сербии, Греции, Грузии, Румынии, Италии, Франции, Аргентины, Бразилии, Колумбии, Эквадора, Мексики, Перу, Канады и США, - добавили в ведомстве.

Поставить прививки против кори можно во всех поликлиниках города как в будни (до 20:00), так и в субботу (с 9 до 15 часов).

ИСТОЧНИК KP.RU