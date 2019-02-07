В Свердловской области проверили в деле вертолет санавиации, созданный уральскими конструкторами

СЕГОДНЯ 15:03 2019-02-07T15:17:04+03:00

На нем в больницу Екатеринбурга доставили мужчину, получившего сильнейшие ожоги на пожаре

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На Урале транспортный парк центра медицины катастроф пополнился новеньким вертолетом Bell 407. Сегодня на нем из Серовской больницы в 40-ю екатеринбургскую доставили мужчину, сильно обгоревшего на пожаре. У пациента ожоги третьей и четвертой степени.

- Современная санитарная авиация позволяет обеспечивать оперативную, качественную и доступную медицинскую помощь всем жителям Свердловской области, что продиктовано и стратегией развития медицины в регионе, и национальным проектом «Здравоохранение», – сказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

Вертолет был выпущен Уральским заводом гражданской авиации, а на оптико-механическом заводе для него произвели и укомплектовали современное медоборудование. Соответствующее соглашение между руководителями предприятий и губернатором было подписано рамках прошедшего летом ИННОПРОМ-2018.

- Мы будем поступательно развивать санавиацию, ведь это позволяет спасти жизни сотен наших граждан. Продолжим строить вертолетные площадки, готовить личный состав и, конечно, будем работать над тем, чтобы увеличить дальность и скорость полетов, над созданием максимально комфортных для работы медиков условий, - отмечал глава региона.

С начала года это уже второй визит службы санавиации в больницу Серова. 19 января в 23-ю больницу Екатеринбурга был доставлен пациент с повреждением лицевых костей черепа.

ИСТОЧНИК KP.RU