В Тугулыме вынесли приговор водителю, врезавшемуся в остановку и погубившему пассажира

СЕГОДНЯ 13:46 2019-02-07T14:59:17+03:00

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Тугулымский суд вынес приговор в отношении местного жителя Дмитрия Медведева, устроившего смертельное ДТП. Мужчина изрядно выпил, после чего решил подвезти до дома двух приятелей.

На одной из улиц водитель сильно разогнался, вылетел с проезжей части и врезался в остановку. Все трое в момент аварии не были пристегнуты. В результате одна пассажирка погибла.

- Тугулымский районный суд назначил Дмитрию Медведеву 2 года и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, - сообщил в пресс-службе областной прокуратуры. - А также лишил его права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 1,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU