2019-02-07T12:12:45+03:00
Общество

Евгений Куйвашев создал рабочую группу, которая займется созданием «умного города»

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Губернатор Свердловской области подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая будет ответственна за разработку «города будущего» на набережной Верх-Исетского пруда.

Руководителем был выбран замгубернатора Сергей Швиндт, его замами стали министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков и мэр Александр Высокинский.

Назначенная команда должна будет разработать «дорожную карту» по освоению улиц Татищева, Юрия Исламова, Металлургов, Большого Конного полуострова и набережной Верх-Исетского пруда, где планируется воплотить проект «умного города» - района с самыми современными технологиями и инфраструктурой.

- Здесь будут реализованы сервисы управления общественным транспортом и системы организации дорожного движения, энергоэффективное освещение, автоматизированный контроль за работой дорожных служб и коммунальной техникой, развитие бесплатной сети WI-FI на общественных пространствах, создание системы «умных парковок», «умных остановок», систем видеонаблюдения, онлайн-мониторинга окружающего воздуха и воды, - рассказали в Департаменте информполитики региона.

Впоследствии формат проекта «умный город» должны перенять и другие муниципалитеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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