Возле бывшего поста ГИБДД на Сибирском тракте уберут разворот со стороны Тюмени

СЕГОДНЯ 11:21 2019-02-07T11:24:34+03:00

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Свердловские дорожники скорректируют схему движения на трассе Екатеринбург-Тюмень. Рядом с бывшим постом ГИБДД на Сибирском тракте ликвидируют разворот со стороны Тюмени.

Существующее место специалисты признали опасным из-за отсутствия полосы торможения и разгона. Кроме того, здесь не хватет радиуса разворота, особенно для грузовиков и автобусов. Крайняя авария произошла сегодня утром: водитель ГАЗели столкнулся с Chevrolet Cruze. Из людей, к счастью, никто не пострадал.

- Ближайший разворот в сторону Тюмени будет возможен через улицу 40-летия Комсомола и развязку. О ликвидации данного разворота будет сообщено дополнительно - после установки барьерного ограждения на оси проезжей части. Эти работы запланированы на начало марта, - рассказали в ФКУ «Уралуправтодор».

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ).

ИСТОЧНИК KP.RU