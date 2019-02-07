2019-02-07T10:57:46+03:00
Общество

Мэрия Екатеринбурга займется реставрацией городских граффити

Кроме того, все уличные рисунки сфотографируют и выпустят специальный каталог
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В мэрии считают, что стрит-арт отлично привлекает туристовВ мэрии считают, что стрит-арт отлично привлекает туристовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Администрация Екатеринбурга, еще недавно так яро боровшаяся с рисунками граффити, кажется, поменяла отношение к уличной живописи. Теперь мэрия намерена ее защищать и даже при необходимости реставрировать.

Вместе с фестивалем «Стенограффия» местные власти начинают работу по каталогизации объектов уличного искусства. Такое решение принял Комитет по организации значимых общероссийских и международных мероприятий на слушаниях в Общественной палате города.

- Необходима поэтапная работа по выявлению и последующему сохранению объектов уличного искусства, которое стало айдентикой города, тем, что привлекает туристов. Мы решили начать с первого этапа - каталогизации. Совместно с фестивалем «Стенограффия» мы соберем информацию о максимально возможном числе объектов стрит-арта, качественно их сфотографируем и разместим на готовящемся у нас туристическом портале Екатеринбурга, - сказала председатель Комитета Анна Байчибаева.

После выпуска каталога самые достойные работы граффитчиков начнут приводить в порядок и консервировать.

- Екатеринбург - столица российского стрит-арта, - сказал сооснователь фестиваля уличного искусства «Стенограффия» Андрей Колоколов. - И в таком качестве он может показать всей стране пример того, как бережно и уважительно нужно относиться к уличному искусству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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