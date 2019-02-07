2019-02-07T10:27:33+03:00
Происшествия

На Урале ищут мужчину, ушедшего пешком из Режа в Екатеринбург

Путник бесследно исчез две недели назад
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ОМВД России по Режевскому районуФото: ОМВД России по Режевскому району
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В Свердловской области разыскивают 25-летнего Андрея Гаврилова. Мужчина ушел из дома в Реже в конце января, и с тех пор о нем нет никакой информации. Последний раз уральца видели 20 января в районе 55 километра трассы Реж-Екатеринбург.

- Приметы: рост около 175-178 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие светлые, глаза серо-голубые. Особых примет нет, - говорится в ориентировке.

В день исчезновения мужчина был одет в осеннюю болоньевую куртку темного цвета с двумя белыми полосами вдоль рукавов, черные болоньевые брюки с двумя полосами в нижней части штанин, темно-серую спортивную шапку, черные ботинки из кожезаменителя, желтую футболку и рубашку в зеленую клетку. При себе Андрей Гаврилов имел СНИЛС и военный билет.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: +7 (950) 561-78-67; 8 (34364) 3-23-61, либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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