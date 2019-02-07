2019-02-07T09:59:23+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 банковского рынка по активам

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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 банковского рынка по нетто-активам на начало 2019 года, согласно финансовому рейтингу портала Банки.ру. По данным на 1.01.2019 года активы УРАЛСИБа составили 561 млрд рублей, практически не изменившись по сравнению с данными рейтинга на 1.01.2018 года.

Совокупный кредитный портфель Банка за этот период вырос более чем на 10% по сравнению с началом 2018 года и составил 256 млрд рублей. В том числе розничный кредитный портфель вырос на 16%, корпоративный – на 5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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