Не доехал до заправки пару километров: под Нижней Турой гаишники спасли замерзающего газелиста

СЕГОДНЯ 09:57 2019-02-07T10:00:56+03:00

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Из-за неспадающих на Среднем Урале морозов автомобилисты продолжают становиться жертвами суровой погоды. Одним из них стал 46-летний водитель «Газели».

Мужчина возвращался из Екатеринбурга в родной поселок Валериановск через Нижнюю Туру, где планировал заправиться. Неожиданно произошла утечка антифриза, после чего машина замерзла на ходу, не доехав до заправки.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Водитель пытался остановить проезжавшие мимо машины, но замерзающий газелист был никому не интересен. Только спустя несколько часов один из автомоблистов остановил патрульный полицейский автомобиль и сообщил, что на трассе Екатеринбург-Серов стоит неисправный ГАЗ.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

- Начальник ГИБДД Михаил Турицин незамедлительно по радиосвязи сообщил об этом дежурному наряду ДПС в составе лейтенантов Никиты Зубарева и Рустама Хамитова и сам тоже поспешил на место ЧП. Полицейские отбуксировали «Газель» с помощью спецавтотранспорта, а мужчину усадили в салон служебного автомобиля, дав возможность согреться, - рассказали в пресс-группе ГУ МВД по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU