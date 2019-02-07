В Артемовском прокуратура добилась сноса качелей, на которых травмировался ребенок

СЕГОДНЯ 08:29 2019-02-07T08:29:33+03:00

Конструкция была собрана с рядом нарушений

Изменить размер текста: A A

В Артемовском прокуратура через суд добилась демонтажа опасных качелей на улице Разведчиков. Поводом для проверки стала жалоба матери несовершеннолетнего ребенка, который получил травму, упав во время раскачивания. Оказалось, что конструкция была собрана и установлена с рядом нарушений.

- На детской площадке размещены две качели, которые не соответствуют требованиям ГОСТ: боковая поверхность качелей имеет шероховатости за счет выступающих болтовых соединений, при этом выступающие концы болтов не защищены, что создает угрозу попадания одежды за вращающиеся элементы оборудования, - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура подала в суд на администрацию округа с требованием убрать качели.

Служители Фемиды требования удовлетворили, на данный момент опасная конструкция с детской площадки убрана.

ИСТОЧНИК KP.RU