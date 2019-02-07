В Волчанске женщина по пьяни ударила ножом мать и отказалась вызывать скорую

СЕГОДНЯ 07:37 2019-02-07T07:41:01+03:00

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В Краснотурьинске отправили за решетку 41-летнюю жительницу Волчанска, убившую родную мать. Женщина сильно выпила, после чего начала ругаться с 67-летней пенсионеркой, а потом схватила кухонный нож и ударила им мать в живот.

На этом ругань прекратилась, однако вызывать скорую помощь дочь не стала. На следующий день пострадавшей стало хуже, и на этот раз обвиняемая все же позвонила медикам. Однако ещё до приезда бригады пенсионерка скончалась.

- В ходе расследования уголовного дела допрошен ряд свидетелей, проведены осмотры места происшествия и предметов, судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и биологическая экспертизы. Осуществлена проверка показаний обвиняемой на месте происшествия, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Суд приговорил женщину к 6,5 годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU