2019-02-07T07:41:01+03:00
Происшествия

В Волчанске женщина по пьяни ударила ножом мать и отказалась вызывать скорую

На следующий день пенсионерка умерла
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Теперь дочь проведет 6,5 лет в тюрьмеТеперь дочь проведет 6,5 лет в тюрьмеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Краснотурьинске отправили за решетку 41-летнюю жительницу Волчанска, убившую родную мать. Женщина сильно выпила, после чего начала ругаться с 67-летней пенсионеркой, а потом схватила кухонный нож и ударила им мать в живот.

На этом ругань прекратилась, однако вызывать скорую помощь дочь не стала. На следующий день пострадавшей стало хуже, и на этот раз обвиняемая все же позвонила медикам. Однако ещё до приезда бригады пенсионерка скончалась.

- В ходе расследования уголовного дела допрошен ряд свидетелей, проведены осмотры места происшествия и предметов, судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и биологическая экспертизы. Осуществлена проверка показаний обвиняемой на месте происшествия, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Суд приговорил женщину к 6,5 годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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