Вокруг «Екатеринбург Арены» проложат лыжную трассу

СЕГОДНЯ 07:21 2019-02-07T07:23:14+03:00

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«Екатеринбург Арену», построенную специально для футбольного чемпионата, адаптируют и для зимних видов спорта. Последние дни стадион, как впрочем и весь город, завалило снегом. Вот только уборщики не спешили убирать сугробы, а зачем-то сгребали снежные кучи на беговые дорожки.

Фото: группа стадиона во "Вконтакте"

- Что это? Халатность? Саботаж? Разумеется, нет. Футбольный стадион готовится к освоению нового вида спорта. Какого? Скоро узнаем! - подогревали в соцсетях интерес сотрудники «Арены».

Как выяснилось, по наружному периметру стадиона будет проложена лыжная трасса. Ее подготовят уже к пятничному вечеру.

Фото: группа стадиона во "Вконтакте"

- Весной, пробегая мимо центрального стадиона, подумал о том, что неплохо было бы сделать вокруг него лыжную трассу. Завтра вечером будет готов круг в 900 метров, - написал в Facebook олимпийский призер Иван Алыпов.

Трассу спортсмен пообещал протестировать лично.

ИСТОЧНИК KP.RU