Там дежурят пожарные: на трассе под Екатеринбургом опрокинулся бензовоз
В среду около 19 часов на 46 километре трассы Екатеринбург - Курган в районе поселка Большие Брусяны произошло серьезное ДТП с участием бензовоза МАЗ. В большегрузе в момент аварии было 11 тонн топлива.
Как выяснилось, водитель не справился с управлением и вылетел с трассы, после чего бензовоз опрокинулся и топливо вылилось наружу.
Сразу после этого на место аварии выехали не только сотрудники ГИБДД и врачи, но бригада пожарных, которые дежурят возле бензовоза, чтобы не допустить возгорания топлива.
- Постаравших в результате происшествия нет, возгорания нет. Причину ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД, - сообщили в пресс-службе МЧС.
Сейчас никаких затруднений с движением транспорта в районе ДТП нет. Бензовоз поднимет из кювета кран.
По словам спасетелй, угрозы окружающей среде из-за розлива топлива нет.
ИСТОЧНИК KP.RU