2019-02-06T22:07:26+03:00
Происшествия

Там дежурят пожарные: на трассе под Екатеринбургом опрокинулся бензовоз

Топливо вытекло на проезжую часть
Лев Истомин
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
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В среду около 19 часов на 46 километре трассы Екатеринбург - Курган в районе поселка Большие Брусяны произошло серьезное ДТП с участием бензовоза МАЗ. В большегрузе в момент аварии было 11 тонн топлива.

Как выяснилось, водитель не справился с управлением и вылетел с трассы, после чего бензовоз опрокинулся и топливо вылилось наружу.

Сразу после этого на место аварии выехали не только сотрудники ГИБДД и врачи, но бригада пожарных, которые дежурят возле бензовоза, чтобы не допустить возгорания топлива.

- Постаравших в результате происшествия нет, возгорания нет. Причину ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Сейчас никаких затруднений с движением транспорта в районе ДТП нет. Бензовоз поднимет из кювета кран.

По словам спасетелй, угрозы окружающей среде из-за розлива топлива нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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