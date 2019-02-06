2019-02-06T16:45:15+03:00
Здоровье

Уже 23 заболевших: в Екатеринбурге введены дополнительные меры против распространения кори

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Большинство заболевших - дети в возрасте от 9 месяцев до 16 летБольшинство заболевших - дети в возрасте от 9 месяцев до 16 летФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге продолжает расти число заболевших корью. Только за первую неделю февраля такой диагноз был поставлен еще восьми пациентам, а общее число подхвативших опасную инфекцию достигло 23 человек.

- Большинство заболевших - дети в возрасте от 9 месяцев до 16 лет. Все они по разным причинам не были привиты, в основном - из-за отказа родителей от вакцинации детей. Специалисты амбулаторно-поликлинических служб проводят активные противоэпидемические мероприятия в 15 очагах по месту жительства больных, - сообщил главный внештатный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов. - В домах работают прививочные бригады, которые опрашивают больных и их родственников, осматривают контактировавших с заболевшими корью и, в зависимости от показаний, проводят их вакцинацию.

В связи со сложившейся обстановкой в городе введены дополнительные противоэпидемические меры защиты от кори. Прививочные кабинеты в поликлиниках теперь открыты не только в будни, но и в выходные. А поставить вакцину здесь могут даже приезжие, не имеющие полиса и российского гражданства.

Полным ходом вакцинация идет и в различных организациях, школах, детских садах, кружках и секциях, клубах, торгово-развлекательных центрах. Кроме того, городские власти запретили вход в образовательные и медицинские учреждения всем, кто уже болен или не привит от кори.

Специалисты напомнили, что дети прививаются в 1 год и в 6 лет. При нарушении схемы с 7 до 35 лет вакцину нужно поставить двукратно: детям с интервалом 6 месяцев, взрослым - с интервалом 3 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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