2019-02-06T15:07:52+03:00
Общество

В Невьянске отправили в колонию водителя, который нарушил ПДД и насмерть сбил велосипедиста

Мужчина, будучи пьяным, устроил на городской улице гонки
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Виновник ДТП проведет два года в колонии-поселенииВиновник ДТП проведет два года в колонии-поселенииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Невьянский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего Артёма Белоусова, насмерть сбившего велосипедиста. В то злополучное утро мужчина принял на грудь, после чего сел за руль своего ВАЗа и покатил по улицам города.

- Проявив преступную небрежность, в нарушение ПДД подсудимый управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, двигался со скоростью не менее 70 км/ч при разрешенных 60 км/ч, не учел мокрую дорогу и ограниченную видимости из-за изгиба проезжей части, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В результате водитель не справился с управлением и начал петлять по встречной полосе и обочине, пока не столкнулся с 66-летним велосипедистом. Пенсионер скончался на месте ДТП.

Суд приговорил Артёма Белоусова к двум годам колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на два года. Кроме того, с мужчины взыскана компенсация морального вреда в пользу братьев погибшего в размере 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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