2019-02-06T13:11:44+03:00
Звезды

Экс-участник «Уральских пельменей» будет продвигать студенческие театры в Госдуме

Сергей Нетиевский вошел в совет по культуре
Лев Истомин
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Сергей Нетиевский будет продвигать коллег. Фото: facebook.com/netievskijСергей Нетиевский будет продвигать коллег. Фото: facebook.com/netievskij
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Бывший участник команды «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский вошел в состав экспертного совета по культуре молодежного парламента при Госдуме. Первое заседание с его участием намечено на 20 февраля.

Участник легендарной команды КВН уже придумал, чем озадачить коллег. По его словам, сегодня в поддержке государства нуждаются студенческие театры, которые нужно поддержат в Год театра.

- Почти в каждом вузе есть свой Студенческий театр эстрадных миниатюр. Иногда эти коллективы перерастают студенчество и продолжают свою деятельность на сцене. Бывает, что они не находят выхода для своего многолетнего творчества ни в КВНе, ни в проектах «Камеди», и тогда коллектив начинает угасать, - рассказывает Нетиевский.

Нетиевский вошел в совет по культуре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нетиевский вошел в совет по культуреФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По его словам, с похожей проблемой десять лет назад сталкивались «Уральские пельмени», но для них выходом из ситуации стало собственное шоу на телевидении.

- Я планирую активно развивать направление театров малых форм и СТЭМ в регионах, проводить обучение авторов и сценаристов, поднимать уровень выступлений и помогать организовывать фестивали, - говорит артист.

Также в планах Нетиевского вынести на повестку комитета по культуре при Госдуме вопросы защиты авторских и интеллектуальных прав, потому что сегодня в законодательстве по этому вопросу есть пробелы.

Отметим, что Сергей Нетиевский несколько лет судился со своими коллегами по команде «Уральские пельмени». Обе стороны считали, что правда в споре о правах на шоу на их стороне.

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Директор «Уральских пельменей»: Мы продолжим борьбу за выпуски программы, которые отсудил у нас Сергей Нетиевский.

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В отношении шоумена возбудили уголовное дело (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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