Свердловское ГУФСИН ищет сотрудников, желающих выйти на пенсию в 30 лет

СЕГОДНЯ 13:00 2019-02-06T13:05:21+03:00

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ГУФСИН по Свердловской области ищет новые кадры. На данный момент в службе исполнения наказаний открыты 900 вакансий. Спектр должностей разнообразный - это специалисты для отделов охраны, режима, безопасности, оперативной работы, спецназа, управления по конвоированию.

Также востребованы психологи, финансисты, юристы, офицеры-воспитатели с осужденными, социальные работники. Нужны и специалисты в уголовно-исполнительные инспекции для работы с имеющими ограничения свободы.

Сотрудникам, устроившимся охранниками и надзирателями в отдаленных учреждениях, и вахтовикам предоставляют жилье.

- Потребность в вахтовиках есть практически во всех колониях, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. - Например в Гаринской ИК-8 для проживания сотрудников, которые будут работать вахтовым методом, на режимной территории выделено два помещения: в одном - спальная комната на 6 человек, в другом - столовая, есть душевая.

В пресс-службе подчеркнули, что право выйти на пенсию при службе в погонах в УИС можно получить уже в 30 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU