2019-02-06T12:03:15+03:00
Авто

Свердловские гаишники спасли от замерзания на трассах трех водителей и пешехода-инвалида

В дни сильнейших заморозков сотрудники ГИБДД патрулируют автодороги в усиленном режиме
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УГИБДД по Свердловской областиФото: УГИБДД по Свердловской области
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На Среднем Урале вторую неделю бушует непогода: регион заваливает снегом, а столбики термометров опустились до -30, а местами до -40 градусов.

В связи с этим сотрудники ГИБДД перешли на усиленное патрулирование трасс. Не зря - за последние дни помощь на дорогах потребовалась как автомобилистам, так и пешеходам.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На автодороге Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское наряд ДПС заметил на обочине одинокий и без аварийной сигнализации «Volkswagen». Оказалось, водитель возвращался из Артемовского в Первоуральск, но машина сломалась, а буксировочного троса нет. Инспекторы ДПС вызвали эвакуатор и дождались его прибытия.

Еще одним спасенным стал дальнобойщик, чей большегруз с полуприцепом опрокинулся в кювет на трассе Нижний-Тагил-Алапаевск. По номеру экстренных служб «112» водитель попросил помощи, однако буксир смог приехать только на следующий день. И всю ночь автоинспекторы патрульного экипажа несли службу рядом с фурой.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Также наряд ДПС помог инвалиду в селе Лебедкино. Полицейские заметили человека, передвигающегося по проезжей части в инвалидной коляске. Ехать ему в сильный мороз, по запорошенной снегом обочине было очень трудно. Поэтому сотрудники ГИБДД выполнили роль «эвакуатора», довезя мужчину в коляске до дома, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

А на дороге между Полуночное-Первый Северный в Ивдельском районе произошло ДТП. Люди не пострадали, но один из автомобилей оказался не на ходу, а ожидание эвакуатора заняло больше шести часов. Сотрудники ДПС не оставили в беде водителя неисправного автомобиля и вместе с ним дождались буксира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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