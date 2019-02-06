Подвал мэрии Екатеринбурга починят за 6 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:41 2019-02-06T11:42:44+03:00

На подвалы городской ратуши потратят больше 6 миллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На эти деньги отремонтируют склады и архивы

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Мэрия Екатеринбурга решила обновить подвальные помещения по адресу 8 марта 8б за 6 миллионов 635 тысяч рублей. Такая внушительная сумма будет вложена в ремонт складов и архивов, которые расположены на цокольном этаже здания городской администрации.

Фото: документация проекта

Подрядчик, которого определят на аукционе 22 февраля, должен будет снести все перегородки, демонтировать старые двери и установить новые, а также перепланировать все складские помещения. Общая площадь ремонтных работ превышает 60 тысяч «квадратов».

Фото: документация проекта

Возможно, что на аукционе мэрия сможет сэкономить незначительную сумму на ремонте подвала. Заявки принимаются до 18 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU