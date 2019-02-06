Подвал мэрии Екатеринбурга починят за 6 миллионов рублей
Мэрия Екатеринбурга решила обновить подвальные помещения по адресу 8 марта 8б за 6 миллионов 635 тысяч рублей. Такая внушительная сумма будет вложена в ремонт складов и архивов, которые расположены на цокольном этаже здания городской администрации.
Фото: документация проекта
Подрядчик, которого определят на аукционе 22 февраля, должен будет снести все перегородки, демонтировать старые двери и установить новые, а также перепланировать все складские помещения. Общая площадь ремонтных работ превышает 60 тысяч «квадратов».
Фото: документация проекта
Возможно, что на аукционе мэрия сможет сэкономить незначительную сумму на ремонте подвала. Заявки принимаются до 18 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU