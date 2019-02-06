2019-02-06T11:10:04+03:00
Общество

В Новоуральске поймали деда, который пытался из самодельного пистолета застрелить соседа

Боеприпасы пенсионер изготовил тоже кустарным способом
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: СУ СКР по Свердловской областиФото: СУ СКР по Свердловской области
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В Новоуральске разговор 72-летнего пенсионера с соседом закончился для пожилого мужчины зедержанием и теперь грозит серьезным тюремным сроком. Деда подозревают в покушении на убийство.

В один из дней пенсионер встретился во дворе дома с 38-летним соседом. Мужчины разговорились о насущных бытовых проблемах многоэтажки, но точка зрения молодого оппонента пенсионеру не нравилась. В итоге возник спор, в ходе которого разгоряченный дед достал самодельный револьвер и выстрелил в соседа. К счастью, промазал.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Фото: СУ СКР по Свердловской области

- После этого 38-летний мужчина пресёк дальнейшие противоправные действия пенсионера, а затем подозреваемый был передан прибывшим сотрудникам полиции, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - В ходе личного досмотра у пожилого мужчины был изъят револьвер системы «Наган», по предварительным данным, переделанный из сигнального в боевое оружие, а также свыше 20 патронов к нему. Боеприпасы, по предварительной оценке, также были изготовлены кустарным способом.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В настоящее время по уголовному делу назначены судебные баллистические экспертизы, параллельно устанавливаются точные причины возникшего конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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