Части тела: в Серове по рукам и ногам вычислили серийного вора, обчищавшего садовые домики
В Серове полицейские задержали серийного вора, регулярно обчищавшего садовые домики.
Заявления о взломах и кражах начали поступать еще осенью прошлого года. Садоводы жаловались на исчезновение продуктов и инструментов из алюминия, но чаще всего в домах пропадали электрокабели.
На местах преступлений оперативники обнаружили свежие следы от обуви, а также отпечатки пальцев, по которым в итоге и вычислили злоумышленника.
- Мужчина ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей, и его «пальчики» находились в криминалистических базах учета. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции. В список жертв злоумышленника попали коллективные сады, расположенные в микрорайоне Медянкино и аэропорта. - рассказали в МО МВД России «Серовский». - Мужчина взламывал входные двери или окна, срезал кабель, затем обжигал его в лесу и сдавал в пункты приема металлолома.
В общей сложности была доказана причастность мужчины к кражам из 11 домиков. Преступный доход похитителя составил около 12 тысяч рублей. Как объяснил сам фигурант, воровством он занялся из-за материальных затруднений и пристрастия к алкоголю.
Теперь мужчине грозит до шести лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU