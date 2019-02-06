Епархия отказалась бороться за здания трех колледжей в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 10:08 2019-02-06T10:28:54+03:00

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Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области и Екатеринбургская епархия заключили мировое соглашение, поставив точку в споре о зданиях трех колледжей, на которые претендовала церковь.

Конфликт разгорелся пару лет назад, когда епархия решила вести борьбу за возвращение зданий, в которых уже много лет проходит процесс обучения студентов. В марте прошлого года кассационный суд принял сторону РПЦ, отменив решения предыдущих инстанций, отказавших епархии в передаче зданий.

Дело дошло до Верховного суда РФ, где попросту отказались рассматривать это дело. Позже Арбитражный суд Свердловской области вновь отказал РПЦ в передаче строений колледжа, после чего было решено заключить мировое соглашение.

Речь в споре шла о зданиях по адресам: улица Ленина, 13, где расположен Свердловский мужской хоровой колледж, а также Декабристов 58 и 83, где расположены Монтажный и Экономико-технологический колледжи.

Представители Екатеринбургской епархии заявляли, что до революции 1917 года эти объекты принадлежали Русской православной церкви.

ИСТОЧНИК KP.RU