Епархия отказалась бороться за здания трех колледжей в Екатеринбурге
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области и Екатеринбургская епархия заключили мировое соглашение, поставив точку в споре о зданиях трех колледжей, на которые претендовала церковь.
Конфликт разгорелся пару лет назад, когда епархия решила вести борьбу за возвращение зданий, в которых уже много лет проходит процесс обучения студентов. В марте прошлого года кассационный суд принял сторону РПЦ, отменив решения предыдущих инстанций, отказавших епархии в передаче зданий.
Дело дошло до Верховного суда РФ, где попросту отказались рассматривать это дело. Позже Арбитражный суд Свердловской области вновь отказал РПЦ в передаче строений колледжа, после чего было решено заключить мировое соглашение.
Речь в споре шла о зданиях по адресам: улица Ленина, 13, где расположен Свердловский мужской хоровой колледж, а также Декабристов 58 и 83, где расположены Монтажный и Экономико-технологический колледжи.
Представители Екатеринбургской епархии заявляли, что до революции 1917 года эти объекты принадлежали Русской православной церкви.
ИСТОЧНИК KP.RU