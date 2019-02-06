Положение заемщиков по потребительским кредитам улучшится

СЕГОДНЯ 09:29 2019-02-06T09:29:55+03:00

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Ситуацию разъясняет прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга

Не секрет, что в Свердловской области сотни тысяч человек кроме коммунальных и прочих платежей выплачивают кредиты. С конца января 2019 года положение заемщиков улучшилось.

- В ФЗ от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите» внесены изменения, которые вступили в силу с 28 января 2019 года. Так, на кредитные договоры, заключенные с 28 января и до 30 июня 2019 года распространяется ряд ограничений, - говорят специалисты.

Какие именно ограничения вступили в силу, разъяснили в прокуратуре Орждоникидзевского района Екатеринбурга:

- Если срок возврата потребительского кредита не превышает одно года, то сумма начисленных по такому кредиту процентов, неустойки, штрафа или пени может превысить сумму выданного займа максимум в 2,5 раза. Фиксированный размер переплаты по потребительскому кредиту будет снижаться с 1 июля по 31 декабря 2019 года и не превысит двукратный размер кредита, а с 1 января 2020 года – полуторакратному размеру кредита или займа.

Это условие должно быть прописано в кредитном договоре на 1 странице перед таблицей с индивидуальными условиями кредита.

- Ограничена процентная ставка по кредитам сроком на 1 год. Теперь она составляет не больше 1,5% в день, а с 1 июля – не более 1% в день.

- С 1 июля 2019 года вступают в силу обязательные условия договора потребительского кредита без обеспечения, заключенного на срок до 15 дней на сумму до 10 тысяч рублей. Здесь речь идет о микрозаймах. Максимальная переплата по такому кредиту не должна превышать 30% от суммы займа. А в случае просрочки со второй половины этого года кредитор не может начислять проценты и пени, за исключением неустойки в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств по договору.

ИСТОЧНИК KP.RU