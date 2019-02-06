2019-02-06T09:36:04+03:00
Общество

Риэлтора, обманом продавшую квартиру полуслепого и глухого екатеринбуржца, посадили на три года

Изначально женщине грозило до 10 лет колонии
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Заниматься законной сделкой женщина не захотела из-за ее сложностиЗаниматься законной сделкой женщина не захотела из-за ее сложностиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге вынесли приговор риэлтору, которая по поддельным документам лишила жилья инвалида. Татьяну Шубину признали виновной в мошенничестве.

Женщина должна была продать квартиру своей клиентки на улице Инженерная, но не захотела возиться с кучей бумаг, так как вторым собственником жилья являлся пациент психбольницы. Вместо этого риэлтор по-тихому решила переключиться на квартиру мужа клиентки на улице Лодыгина.

Под предлогом того, что обоим супругам нужно получить справки о зарегистрированных в квартире лицах, обвиняемая пришла с мужчиной в МФЦ. Пользуясь тем, что муж клиентки подслеповат и глуховат, риэлтор подала документы на куплю-продажу квартиры, включая заранее изготовленный ею поддельные договор и расписку о получении мужчиной двух миллионов рублей.

- Тем самым мужчина был лишен права собственности на жилое помещение. В целях обеспечения прав потерпевшего на возврат квартиры, а также пресечения возможности перепродажи недвижимости в ходе расследования уголовного дела по ходатайству следственных органов судом на указанную квартиру был наложен арест, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд приговорил Татьяну Шубину к трем годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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