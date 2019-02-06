Риэлтора, обманом продавшую квартиру полуслепого и глухого екатеринбуржца, посадили на три года
В Екатеринбурге вынесли приговор риэлтору, которая по поддельным документам лишила жилья инвалида. Татьяну Шубину признали виновной в мошенничестве.
Женщина должна была продать квартиру своей клиентки на улице Инженерная, но не захотела возиться с кучей бумаг, так как вторым собственником жилья являлся пациент психбольницы. Вместо этого риэлтор по-тихому решила переключиться на квартиру мужа клиентки на улице Лодыгина.
Под предлогом того, что обоим супругам нужно получить справки о зарегистрированных в квартире лицах, обвиняемая пришла с мужчиной в МФЦ. Пользуясь тем, что муж клиентки подслеповат и глуховат, риэлтор подала документы на куплю-продажу квартиры, включая заранее изготовленный ею поддельные договор и расписку о получении мужчиной двух миллионов рублей.
- Тем самым мужчина был лишен права собственности на жилое помещение. В целях обеспечения прав потерпевшего на возврат квартиры, а также пресечения возможности перепродажи недвижимости в ходе расследования уголовного дела по ходатайству следственных органов судом на указанную квартиру был наложен арест, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Суд приговорил Татьяну Шубину к трем годам колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU