2019-02-06T08:41:35+03:00
Общество

Кольцовские таможенники задержали китайца, пытавшегося провезти чемодан с янтарем

По словам мужчины, он хотел сделать подарок жене
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управленияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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Кольцовские таможенники пресекли незаконный вывоз из России янтаря. При контроле рейса Екатеринбург-Харбин через интроскоп специалисты обнаружили в багаже одного из пассажиров подозрительные предметы. При более тщательном досмотре выяснилось, что мужчина везет 60 граммов необработанного янтаря.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Иностранец рассказал таможенникам, что приобрел в России 11 янтарных камней - все они должны были стать подарком супруге. Однако теперь минерал отправится не жене пассажира, а в лабораторию к экспертам, которые определят подлинность камней и назовут их стоимость.

- В зависимости от заключения экспертизы мы примем дальнейшее решение о привлечении пассажира к ответственности, - сказал начальник таможенного поста Аэропорт «Кольцово»Дмитрий Шишкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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