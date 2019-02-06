2019-02-06T08:24:31+03:00
Общество

Приставы за долги закрыли выезд из страны для 100 тысяч свердловчан

В общей сложности уральцы не заплатили 82 миллиарда рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Сто тысяч жителей Свердловской области могут лишиться заграничных командировок или отпусков. Приставы ограничили выезд с родины 100 тысячам должников. В общей сложности уральцы не заплатили 82 миллиарда 138 миллионов рублей.

Только за один месяц нового года судебные приставы запретили поездки в другие страны 16 тысячам человек, задолжавшим 3 миллиарда. Санкциями призвать к совести пока получилось только 600 неплательщиков. Узнав о последствиях, они тут же погасили более 74 миллионов рублей.

- Так, житель Чкаловского района задолжал физлицу порядка 200 тысяч рублей, хотел выехать с семьей на отдых, однако долги не пустили. Оплатив задолженность через онлайн-сервис «Банк данных исполнительных производств», мужчина успел вылететь, отдых не сорвался. У судебного пристава-исполнителя пояснил, что думал «и так прокатит». Не вышло, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Напомним, запрет на выезд заграницу накладывается при сумме долга свыше 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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