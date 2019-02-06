В Сухом Логу отреставрировали дом, с которого сорвало сайдинг

СЕГОДНЯ 07:23 2019-02-06T07:23:48+03:00

Инцидент приключился в начале этого года

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В Сухом Логу отремонтировали дом, с которого ветром сорвало сайдинг. Все произошло 17 января, а в числе пострадавших оказались жильцы дома на улице Гагарина. Сначала на сайдинге появилась трещина, которую заделали специалисты, но спустя два дня почти вся облицовка дома рухнула под порывами сильного ветра

Фотографии с места ЧП широко обсуждались в Сети, поэтому отчитываться о результатах пришлось министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николаю Смирнову.

- Все ремонтные работы были выполнены за счёт средств управляющей компании «Сухоложская», - сообщил Николай Смирнов в своем Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU