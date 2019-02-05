В Екатеринбурге закрыли на карантин колледж имени Ползунова

СЕГОДНЯ 20:05 2019-02-05T20:05:14+03:00

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В Екатеринбурге продолжает бушевать эпидемия простудных заболеваний. Сейчас на вынужденных каникулах находятся ученики всех городских школ. А сегодня вечером стало известно, что с 6 февраля на карантин закрывается колледж имени Ползунова на Плотинке.

Студенты в ближайшие дни продолжат обучение на дому дистанционно, выполняя задания преподавателей, которые будут рассылать по интернету.

- С 6 февраля до субботы включительно в колледже объявляется карантин. Студенты находятся на дистанционном обучении. Экзамены проходят в обычном режиме, - говорится в официальном сообщении от руководства вуза.

Официально сегодня в разных группах болеют от 57 до 82% студентов. Работники колледжа на время карантина в обязательном порядке будут носить медицинские маски. В здании учебного заведения проведут дезинфицирующую уборку.

Напомним, что ситуацию с ОРВИ в городе усложнили морозы, из-за которых дети не могут выйти с карантина на учебу в школы. Также болеет много воспитанников детских садов Екатеринбурга, однако те, кто поставил прививки, продолжает посещать дошкольные учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU