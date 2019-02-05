2019-02-05T17:44:02+03:00
Общество

Вслед за морозами на Урал пришел смог

Метеорологи объявили первую степень опасности
Лев Истомин
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Смог продержится на Урале до пятницыСмог продержится на Урале до пятницыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области установились сильные морозы, перешагнувшие за отметку в – 30 градусов. Вслед за ними на Урал пришел смог.

Спасатели объявили первую степень опасности из-за высокой концентрации вредных примесей в воздухе.

- С 20 часов 5 февраля до 20 часов 7 февраля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - сообщили местные метеорологи.

Отметим, что в Екатеринбурге 5 февраля практически нет ветра. Развеется смог и потеплеет, по словам синоптиков, только к пятнице.

Напомним, что сегодня о своих впечатлениях от уральских морозов рассказали специалисты американского консульства в уральской столице. Также морозы стали причиной обморожений у екатеринбуржцев, один из которых даже погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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