Вслед за морозами на Урал пришел смог
В Свердловской области установились сильные морозы, перешагнувшие за отметку в – 30 градусов. Вслед за ними на Урал пришел смог.
Спасатели объявили первую степень опасности из-за высокой концентрации вредных примесей в воздухе.
- С 20 часов 5 февраля до 20 часов 7 февраля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - сообщили местные метеорологи.
Отметим, что в Екатеринбурге 5 февраля практически нет ветра. Развеется смог и потеплеет, по словам синоптиков, только к пятнице.
Напомним, что сегодня о своих впечатлениях от уральских морозов рассказали специалисты американского консульства в уральской столице. Также морозы стали причиной обморожений у екатеринбуржцев, один из которых даже погиб.
ИСТОЧНИК KP.RU