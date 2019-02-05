«Руки прочь!»: экс-лидер Pink Floyd раскритиковал США за вмешательство в Венесуэлу

СЕГОДНЯ 17:05 2019-02-05T17:10:18+03:00

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Знаменитый британский музыкант, а также один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс публично поддержал президента Венесуэлы Николаса Мадуро, призвав США не вмешиваться больше в дела другой страны. Свое мнение рокер выразил в Twitter.

- Хватит безумств правительства США! Оставьте в покое жителей Венесуэлы. У них есть реальная демократия, прекратите попытки разрушить ее. Руки прочь от Венесуэлы, - написал Уотерс.

Запись музыканта стала ответом своим коллегам по цеху, которые призвали Мадуро уйти в отставку. Бывший лидер Pink Floyd давно известен своими левыми взглядами. Так, Уотерс в 2018 году агитировал против правого кандидата Жара Болсонару, который все равно стал президентом Бразилии, пишет Eg.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU