2019-02-05T17:10:18+03:00
Звезды

«Руки прочь!»: экс-лидер Pink Floyd раскритиковал США за вмешательство в Венесуэлу

Известный музыкант поддержал Николаса Мадуро
Лев Истомин
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Фото: Globallookpress.comФото: Globallookpress.com
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Знаменитый британский музыкант, а также один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс публично поддержал президента Венесуэлы Николаса Мадуро, призвав США не вмешиваться больше в дела другой страны. Свое мнение рокер выразил в Twitter.

- Хватит безумств правительства США! Оставьте в покое жителей Венесуэлы. У них есть реальная демократия, прекратите попытки разрушить ее. Руки прочь от Венесуэлы, - написал Уотерс.

Запись музыканта стала ответом своим коллегам по цеху, которые призвали Мадуро уйти в отставку. Бывший лидер Pink Floyd давно известен своими левыми взглядами. Так, Уотерс в 2018 году агитировал против правого кандидата Жара Болсонару, который все равно стал президентом Бразилии, пишет Eg.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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