Из Екатеринбурга вывезли почти 7 тысяч тонн снега

СЕГОДНЯ 16:29 2019-02-05T16:31:51+03:00

И еще 74 тонн щебня они высыпали на тротуары

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У городских служб благоустройства сейчас горячая пора, хоть на улице и мороз. Екатеринбург снова и снова засыпает снегом. Всего за три дня выпало уже 18 миллиметров осадков, что немало.

- Сейчас вся работа сосредоточена на уборке последствий снегопада, который шел все минувшие выходные, - сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Собрано и отправлено на специализированные полигоны 6 тысяч 86 тонн снега. На пешеходные участки высыпано 74 тонны мелкофракционного щебня. Ручной труд выполняли почти 150 рабочих.

Прошедшие три дня уборкой города занимались почти полторы тысячи единиц техники и примерно столько же рабочих.

ИСТОЧНИК KP.RU