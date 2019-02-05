2019-02-05T16:31:51+03:00
Общество

Из Екатеринбурга вывезли почти 7 тысяч тонн снега

И еще 74 тонн щебня они высыпали на тротуары
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Прошедшие три дня уборкой города занимались почти полторы тысячи единиц техники.Прошедшие три дня уборкой города занимались почти полторы тысячи единиц техники.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

У городских служб благоустройства сейчас горячая пора, хоть на улице и мороз. Екатеринбург снова и снова засыпает снегом. Всего за три дня выпало уже 18 миллиметров осадков, что немало.

- Сейчас вся работа сосредоточена на уборке последствий снегопада, который шел все минувшие выходные, - сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Собрано и отправлено на специализированные полигоны 6 тысяч 86 тонн снега. На пешеходные участки высыпано 74 тонны мелкофракционного щебня. Ручной труд выполняли почти 150 рабочих.

Прошедшие три дня уборкой города занимались почти полторы тысячи единиц техники и примерно столько же рабочих.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Руки прочь!»: экс-лидер Pink Floyd раскритиковал США за вмешательство в Венесуэлу
Мэр Екатеринбурга назначил председателя Комитета промышленной политики
В Екатеринбурге за рулем автобуса поймали бесправного гастарбайтера с поддельным паспортом
Мэр Екатеринбург намерен спросить мнение «активных горожан» о развитии ЦПКиО
После «Золушки»: в школьных столовых Екатеринбурга ставят эксперимент
С начала «мусорной реформы» на горячую линию «Спецавтобазы» поступило 6400 звонков
Екатеринбуржец украл у школьника велосипед, чтобы закрыть им долг перед другом
Прокуратура Екатеринбурга открыла горячую линию по записи детей в первый класс
В Екатеринбурге насмерть замерз мужчина
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года
Главной площадкой «Лыжни России» в Екатеринбурге станет ЦПКиО