Из Екатеринбурга вывезли почти 7 тысяч тонн снега
У городских служб благоустройства сейчас горячая пора, хоть на улице и мороз. Екатеринбург снова и снова засыпает снегом. Всего за три дня выпало уже 18 миллиметров осадков, что немало.
- Сейчас вся работа сосредоточена на уборке последствий снегопада, который шел все минувшие выходные, - сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Собрано и отправлено на специализированные полигоны 6 тысяч 86 тонн снега. На пешеходные участки высыпано 74 тонны мелкофракционного щебня. Ручной труд выполняли почти 150 рабочих.
Прошедшие три дня уборкой города занимались почти полторы тысячи единиц техники и примерно столько же рабочих.
ИСТОЧНИК KP.RU