2019-02-05T15:49:56+03:00
Общество

Мэр Екатеринбурга назначил председателя Комитета промышленной политики

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Комитет промышленной политики и развития предпринимательстваФото: Комитет промышленной политики и развития предпринимательства
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначил председателя Комитета промышленной политики и развития предпринимательства. Пост займет Александр Воронин.

Новый глава Комитета окончил УГТУ-УПИ по специальности «Экономика и управление на предприятии» и магистратуру УрАГС по специальности «Менеджмент».

С 2003 по 2010 год Воронин прошел путь от экономиста до начальника отдела бюджетирования на ОАО «НПК Уралвагонзавод». В 2010-2015 годах работал на ОАО «Уралкриомаш» в должности замгенерального директора по экономике, финансам и работе с персоналом. В 2015-м вернулся на «Уралвагонзавод» в качестве начальника управления по комплексной системе управления рисками и внутреннему контролю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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