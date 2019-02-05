В Екатеринбурге за рулем автобуса поймали бесправного гастарбайтера с поддельным паспортом

СЕГОДНЯ 15:16 2019-02-05T15:19:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге вынесли приговор водителю, нарушившему друг за другом четыре статьи закона. В прошлом году мужчину поймали пьяным за рулем автобуса прямо во время рейса. За езду «под шофе» гастарбайтера-мигранта оштрафовали на 30 тысяч рублей и на 1,5 года отобрали права.

Однако водитель удостоверение не сдал, штраф не оплатил и вернулся на малую родину. Там он сменил фамилию и отчество и по поддельным документам вернулся в Екатеринбург, где снова, даже не имея прав, устроился водителем общественного транспорта.

- За его движением было установлено негласное наблюдение, после чего госавтоинспекторы технического надзора задержали нарушителя. Перевозку пассажиров иностранный гражданин осуществлял по «014» маршруту, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД по Екатеринбургу. - Водитель был снят с рейса и доставлен в отдел полиции. После задержания 24-летний мужчина сознался в содеянном. Свой проступок он объяснил тяжелыми жизненными обстоятельствами.

В отношении иностранца возбудили административное дело. За бесправную езду суд назначил ему 12 суток ареста. По факту замены документов и законности пересечения границы России полицейские проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU