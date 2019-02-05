С начала «мусорной реформы» на горячую линию «Спецавтобазы» поступило 6400 звонков

СЕГОДНЯ 14:21 2019-02-05T14:34:37+03:00

Свердловчане до сих пор не могут разобраться с тарифами и графиком вывоза отходов

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С 1 января в Свердловской области стартовала так называемая «мусорная реформа». Несмотря на то, что пошел второй месяц измененного регламента вывоза отходов, многие уральцы до сих пор не могут вникнуть в новые реалии.

Специально для этого «Спецавтобаза» - региональный оператор Восточной зоны, куда входит и Екатеринбург, запустила горячую линию. Позвонив по номеру 8-800-77-500-96, жители региона могут получить консультацию и задать интересующие вопросы.

За первый месяц работы в call-центр обратились больше 6 400 свердловчан. Около 35 % звонивших интересовал процесс заключения договоров с региональным оператором и статус направленной заявки. Еще 9 % уточняли график вывоза мусора или сообщали о скопившихся кучах отходов. Львиную долю составили вопросы по действующим тарифам и нормативам.

- Призываю жителей Восточной зоны сохранить телефон горячей линии регионального оператора по обращению с ТКО, - сказал директор ЕМУП «Спецавтобаза» Григорий Вихарев. - Нам очень важна обратная связь от населения, поэтому мы рекомендуем обращаться в call-центр по любым возникающим вопросам.

Номер горячей линии является бесплатным и работает круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU