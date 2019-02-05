Екатеринбуржец украл у школьника велосипед, чтобы закрыть им долг перед другом

СЕГОДНЯ 13:36 2019-02-05T14:19:52+03:00

Отделение по связям со СМИ МВД России по г. Екатеринбургу

Вору грозит до двух лет колонии

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Полиция Екатеринбурга раскрыла кражу велосипеда у школьника. Подросток приехал на байке в фитнес-клуб, расположенный в ТРЦ на ВИЗе, и припарковал двухколесный транспорт внутри. Однако после тренировки юноше пришлось возвращаться домой пешком - велосипед был угнан.

Мать школьника написала заявление в полицию, и спустя две недели вор был вычислен и задержан. Им оказался 20-летний не судимый молодой человек, неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за мелкие хищения.

- Со слов злоумышленника, похищенный велосипед он передал своему знакомому «в качестве долга», а тот, в свою очередь, распорядился имуществом по своему усмотрению - сбыл через Интернет добросовестному покупателю, - рассказали в отделении по связям со СМИ по Екатеринбургу. - Свою вину задержанный признал.

Молодому человеку грозит до двух лет колонии. До суда велосипедный вор будет находиться под подпиской о невыезде.

Сейчас полицейские проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям и просят горожан, которым известно о противоправной деятельности подозреваемого, сообщать об этом по телефонам: (343) 356-42-08 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU