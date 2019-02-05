2019-02-05T12:25:58+03:00
Общество

Прокуратура Екатеринбурга открыла «горячую линию» по записи детей в первый класс

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Свой вопрос или претензию можно подать, позвонив но номеру 229-59-24Свой вопрос или претензию можно подать, позвонив но номеру 229-59-24Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Екатеринбурга организовала «горячую линию» по зачислению детей в первые классы. Надзорное ведомство займется возможными нарушениями при оформлении, подаче и приеме документов.

Свой вопрос или претензию можно подать, позвонив но номеру 229-59-24. При обращении необходимо указывать сведения о родителях либо о ребенке, школе и способе подачи заявки.

- С учетом особой социальной значимости вопроса зачисления детей в первые классы в прокуратуре также осуществляется личный прием граждан, в том числе по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних при подаче документов для записи в школу, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - Граждане вправе обратиться с соответствующим заявлением по адресу: улица Розы Люксембург, 54.

Прием ведется ежедневно с 9 до 18 часов, в пятницу и предпраздничные дни - с 9 до 17 часов С 13 до 14 - перерыв..

ИСТОЧНИК KP.RU

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