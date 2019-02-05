В Екатеринбурге насмерть замерз мужчина
Сильные морозы в Екатеринбурге привели к первым человеческим жертвам. В поселке Шабры Чкаловского района насмерть замерз 40-летний мужчина. Его труп нашли случайные прохожие.
Житель пригородного поселка возвращался домой от своих приятелей. Но после застолья уже не смог дойти до дома.
- Следственный отдел проводит проверку. Признаков криминала на трупе не обнаружено. Тело находится на судебно-медицинской экспертизе, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Серьезные холода пришли в уральскую столицу в начале недели. Сегодня столбик термометра держится на отметке – 32 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU