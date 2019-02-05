В Екатеринбурге насмерть замерз мужчина

СЕГОДНЯ 12:21 2019-02-05T12:22:57+03:00

Мужчина замерз на улице, когда возвращался из гостей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Сильные морозы в Екатеринбурге привели к первым человеческим жертвам. В поселке Шабры Чкаловского района насмерть замерз 40-летний мужчина. Его труп нашли случайные прохожие.

Житель пригородного поселка возвращался домой от своих приятелей. Но после застолья уже не смог дойти до дома.

- Следственный отдел проводит проверку. Признаков криминала на трупе не обнаружено. Тело находится на судебно-медицинской экспертизе, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Серьезные холода пришли в уральскую столицу в начале недели. Сегодня столбик термометра держится на отметке – 32 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU