2019-02-05T11:53:34+03:00
Спорт

Главной площадкой «Лыжни России» в Екатеринбурге станет ЦПКиО

Помимо парка Маяковского соревнования пройдут на 15 площадках в 7 районах города
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Для участников гонки в Екатеринбурге 9 февраля предусмотрен бесплатный проезд в муниципальном общественном транспортеДля участников гонки в Екатеринбурге 9 февраля предусмотрен бесплатный проезд в муниципальном общественном транспортеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уже в предстоящую субботу в Екатеринбурге пройдет самая массовая лыжная гонка - «Лыжня России-2019». Главной площадкой в этом году станет Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского. Забег состоится 9 февраля. Торжественная церемония открытия начнется в 11:30.

В массовых стартах «Лыжни России» традиционно принимут участие, как профессиональные спортсмены, так и любители, среди которых и детсадовцы, и взрослые, и пенсионеры. Помимо ЦПКиО, соревнования пройдут на 15 площадках в 7 районах города Екатеринбурга.

- Для участников массовой лыжной гонки в Екатеринбурге 9 февраля предусмотрен бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте, - рассказали в мэрии. - Традиционно для всех спортсменов подготовлены фирменные лыжные шапочки и номерные знаки с символикой. А чтобы любители лыжного спорта не замерзли и могли подкрепить силы, на площадках будет организовано горячее питание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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