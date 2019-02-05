2019-02-05T11:11:29+03:00
Политика

Губернатор Евгений Куйвашев нашел замену Ольге «государство не просило вас рожать» Глацких

Должность займет Юрий Биктуганов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: minobraz.egov66.ruФото: minobraz.egov66.ru
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Губернатор Свердловской области назначил главу Министерства образования и молодежной политики региона, сообщили в Департаменте информполитики. Ведомство появилось недавно, после реорганизации министерства общего и профессионального образования и присоединения департамента молодёжной политики.

Последний ранее возглавляла Ольга Глацких, которая из-за неосторожного высказывания «государство не просило вас рожать» подверглась прессингу со стороны общественности и в итоге ушла в отставку.

Пост министра теперь займет Юрий Биктуганов. Он работал директором Саргаинской и Приданниковской школ, затем занимал должность начальника управления образования Красноуфимского округа. С 23 марта 2011 года назначен зампредседателя правительства Свердловской области - министром общего и профессионального образования региона, со 2 июля 2012 года является министром общего и профессионального образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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