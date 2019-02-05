«Этот день настал»: «Мисс Екатеринбург» София Никитчук напишет мемуары

СЕГОДНЯ 09:37 2019-02-05T09:40:10+03:00

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Екатеринбургская красавица, обладательница титулов «Мисс Екатеринбург-2014» и «Мисс Россия-2015» София Никитчук выпустит собственную книгу.

Уралочка постоянно чем-то увлечена и не сидит на месте. Сначала Соня открыла школу внутреннего развития, затем попробовала себя в качестве актрисы, снявшись в клипе фаворита шоу «Голос», а в декабре прошлого года увлеклась политикой и стала помощницей депутата Госдумы РФ. Но и этого Никитчук показалось мало, и девушка решила сесть за мемуары.

- Этот день настал. Я подписала контракт на создание книги моего авторства. Для меня это очень волнительно. Раза три в неделю мои друзья и близкие слышат от меня фразу: «Ты не поверишь, что произошло! Ты не поверишь, чему я научилась!». И уже раз десять я слышала фразу: «София, с тебя и твоей жизни можно книгу писать!» Сколько историй пережито в моей голове через Книги. Но историй, пережитых мной лично, в миллион раз больше. Они были разными: поучительными, счастливыми, иногда грустными, но все это было очень-очень ярко! - поделилась София в Instagram.

Поучаствовать в создании мемуаров могут все желающие. Для этого поклонникам уральской красавицы нужно всего лишь написать в комментариях, о чем бы они хотели прочесть в книге.

ИСТОЧНИК KP.RU