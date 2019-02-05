2019-02-05T09:40:10+03:00
Общество

«Этот день настал»: «Мисс Екатеринбург» София Никитчук напишет мемуары

Поучаствовать в создании книги могут и поклонники уральской красавицы
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: Instagram Софии НикитчукФото: Instagram Софии Никитчук
Изменить размер текста:

Екатеринбургская красавица, обладательница титулов «Мисс Екатеринбург-2014» и «Мисс Россия-2015» София Никитчук выпустит собственную книгу.

Уралочка постоянно чем-то увлечена и не сидит на месте. Сначала Соня открыла школу внутреннего развития, затем попробовала себя в качестве актрисы, снявшись в клипе фаворита шоу «Голос», а в декабре прошлого года увлеклась политикой и стала помощницей депутата Госдумы РФ. Но и этого Никитчук показалось мало, и девушка решила сесть за мемуары.

- Этот день настал. Я подписала контракт на создание книги моего авторства. Для меня это очень волнительно. Раза три в неделю мои друзья и близкие слышат от меня фразу: «Ты не поверишь, что произошло! Ты не поверишь, чему я научилась!». И уже раз десять я слышала фразу: «София, с тебя и твоей жизни можно книгу писать!» Сколько историй пережито в моей голове через Книги. Но историй, пережитых мной лично, в миллион раз больше. Они были разными: поучительными, счастливыми, иногда грустными, но все это было очень-очень ярко! - поделилась София в Instagram.

Поучаствовать в создании мемуаров могут все желающие. Для этого поклонникам уральской красавицы нужно всего лишь написать в комментариях, о чем бы они хотели прочесть в книге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура Екатеринбурга открыла «горячую линию» по записи детей в первый класс
В Екатеринбурге насмерть замерз мужчина
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года
Главной площадкой «Лыжни России» в Екатеринбурге станет ЦПКиО
Губернатор Евгений Куйвашев нашел замену Ольге «государство не просило вас рожать» Глацких
Свердловские спасатели из-за аномальных холодов объявили особый режим
В Екатеринбурге ликвидировали 15 опасных горок
Свердловские энергетики из-за сильных морозов перешли на усиленный режим работы
Определился подрядчик, который поставит екатеринбургскому метрополитену восемь новых вагонов
В Ирбите пенсионерка-рецидивистка спалила соседу сарай, баню и погреб
На Урале строительная компания за долги лишилась десяти лесовозов и коровника
«Автомобилист» второй раз подряд проиграл магнитогорскому «Металлургу»
Не холодно? На свалке под Екатеринбургом нашли 8 мигрантов
В Туринске поезд наехал на 33-летнего мужчину
ЕВРАЗ НТМК отмечен дипломами за работу по гражданской обороне
Жителю Ивделя за мат в адрес полицейского грозит год исправительных работ
В уральской столице за два дня выпала месячная норма осадков
В Североуральске пенсионер убил лопатой соседа
В Екатеринбурге осудили полицейского, пообещавшего за 1,5 миллиона выпустить наркодилера
В Екатеринбурге покончила с собой студентка педагогического колледжа
На Среднем Урале откроют два отделения для неизлечимо больных детей
«Иду, хромаю по Москве»: Никита Михалков пережил две серьезные операции
В сугробах дороги, остановки и тротуары: прокуратура Екатеринбурга проверила качество уборки снега