2019-02-05T08:58:18+03:00
Недвижимость

Свердловские энергетики из-за сильных морозов перешли на усиленный режим работы

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Для предотвращения и устранения аварий на сетях во всех муниципалитетах открыты «горячие линии»Для предотвращения и устранения аварий на сетях во всех муниципалитетах открыты «горячие линии»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Пришедшие на Средний Урал почти что 40-градусные морозы заметно добавили работы коммунальным службам. На период аномально низких температур все предприятия энергетического комплекса и ЖКХ переведены на усиленный режим работы - с полной готовностью аварийно-восстановительных бригад, техники и материально-технических ресурсов.

- Во всех компаниях и на уровне штаба установлено круглосуточное дежурство ответственных лиц, ведется мониторинг состояния инфраструктуры. На случай нештатных ситуаций отработаны все схемы информирования и межведомственного взаимодействия, - сказал замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.

Для быстрого предотвращения и устранения аварий на сетях электро-, тепло-, газо- и водоснабжения во всех муниципалитетах открыты «горячие линии». Список телефонов опубликован на официальном сайте регионального министерства энергетики и ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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