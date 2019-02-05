Свердловские энергетики из-за сильных морозов перешли на усиленный режим работы

СЕГОДНЯ 08:55 2019-02-05T08:58:18+03:00

Для предотвращения и устранения аварий на сетях во всех муниципалитетах открыты «горячие линии» Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Пришедшие на Средний Урал почти что 40-градусные морозы заметно добавили работы коммунальным службам. На период аномально низких температур все предприятия энергетического комплекса и ЖКХ переведены на усиленный режим работы - с полной готовностью аварийно-восстановительных бригад, техники и материально-технических ресурсов.

- Во всех компаниях и на уровне штаба установлено круглосуточное дежурство ответственных лиц, ведется мониторинг состояния инфраструктуры. На случай нештатных ситуаций отработаны все схемы информирования и межведомственного взаимодействия, - сказал замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.

Для быстрого предотвращения и устранения аварий на сетях электро-, тепло-, газо- и водоснабжения во всех муниципалитетах открыты «горячие линии». Список телефонов опубликован на официальном сайте регионального министерства энергетики и ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU