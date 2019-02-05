2019-02-05T08:35:56+03:00
Общество

Определился подрядчик, который поставит екатеринбургскому метрополитену восемь новых вагонов

Тендер выиграла компания из подмосковных Мытищ
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Двери новых вагонов будут оборудованы «системой противозажатия»Двери новых вагонов будут оборудованы «системой противозажатия»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Метрополитен Екатеринбурга подвел итоги конкурса на поставку восьми новых вагонов. Как сообщаестя на сайте госзакупок, конкурс выиграло АО «Метровагонмаш» из подмосковных Мытищ.

Изначально городская подземка предлагала за выполнение заказа 562 миллиона рублей, однако «Метровагонмаш» пошли на уступки и согласились на 486 миллионов.

За эти деньги компания должна будет поставить четыре головных и четыре промежуточных вагона синего цвета. В головных вагонах будет по 39 сидячих мест, а максимальная вместимость составит 308 человек. В промежуточных сидя смогут проехать 48 пассажиров, а в общей сложности 330.

Двери новых вагонов оборудуют «системой противозажатия» - автоматическим открытием при наличии препятствия между створками. Кроме того и в салонах, и в кабине машиниста установят видеонаблюдение.

- В вагоне должны быть установлены камеры, обеспечивающие обзор всего салона с передачей информации на монитор в кабине машиниста. Кабина должна быть оборудована двумя видеокамерами: одна направлена на пульт управления, другая - на пространство перед поездом, - говорится в техзадании. - Видеозапись должна храниться не менее 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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