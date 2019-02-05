В Ирбите пенсионерка-рецидивистка спалила соседу сарай, баню и погреб

СЕГОДНЯ 08:04 2019-02-05T08:06:21+03:00

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В Ирбите отправили в колонию 64-летнюю пенсионерку. Аллу Голуменкову признали виновной в поджоге.

В тот день пожилая женщина устроила застолье со своим знакомым из поселка Зайково. За посиделками соседи то и дело поднимали тосты, а потом, как это часто бывает в пьяном угаре, начали ругаться.

- После конфликта женщина в состоянии опьянения из-за обиды после ссоры подожгла надворные постройки по месту проживания обидчика. Огнем были уничтожены четыре сарая, три навеса, баня и погреб, принадлежащие матери мужчины. Общий ущерб оценен в 240 тыяч рублей, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд назначил пенсионерке 1,5 года лишения свободы, а также частично присоединил не отбытое наказание по приговору 2017 года. Оказалось, что пожилая женщина уже была осуждена за поджог, за что получила условный срок.

С этим учетом Алле Голуменковой дали два года колонии-поселения. Также осужденной предстоит возместить пострадавшим материальный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU