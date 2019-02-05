2019-02-05T07:47:42+03:00
Общество

На Урале строительная компания за долги лишилась десяти лесовозов и коровника

Фирма не заплатила подрядчику 700 тысяч рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УФССП по Свердловской областиФото: УФССП по Свердловской области
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В Белоярском районе строительная компания, у которой дела и без того не идут в гору, лишилась части своих помещений и автопарка.

Фирма задолжала подрядчику-грузоперевозчику 700 тысяч рублей. Нагрянувшие приставы хотели списать сумму долга со счетов компании, однако они оказались пусты. Тогда было принято решение арестовать соразмерную по стоимости собственность: 10 лесовозов, здание коровника с пристроем, трансформаторную подстанцию, гараж для тракторов, подъездные железнодорожные пути и земельные участки площадью 100 квадратных метров.

Если в ближайшее время строительная компания не погасит долг, арестованное имущество будет пущено с молотка.

- Кроме того, в отношении организации возбуждено еще ряд исполнительных производств по взысканию налоговых сборов, штрафов, задолженности в пользу юридических лиц на общую сумму свыше 4,5 миллионов рублей, - сообщили в УФССП по Свердловской области. - В случае невыплаты, оставшееся имущество также будет подвергнуто аресту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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