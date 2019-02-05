«Автомобилист» второй раз подряд проиграл магнитогорскому «Металлургу»

СЕГОДНЯ 07:26 2019-02-05T07:31:59+03:00

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В конце января ХК «Автомобилист» встречался на выезде с магнитогорским «Металлургом». Результат встречи был разгромным - хозяева выиграли у «шоферов» со счетом 6:3. Поэтому накануне екатеринбуржцы были намерены взять реванш на домашнем льду.

Фото: ХК "Автомобилист"

Матч получился напряженным и очень эмоциональным. На восьмой минуте гости вышли вперед, но Вячеслав Литовченко почти сразу же сравнял счет - 1:1. После перерыва магнитогорцы вновь вырвались вперед, а «Автомобилист» вдобавок ко всему, на пять минут остался в меньшинстве, но выстоял.

Фото: ХК "Автомобилист"

- В первом периоде мы не смогли взломать мастеровитую и слаженную оборону соперника, нанесли очень мало бросков, - сказал наставник «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов. - Соперник нас сваливал в позиционную атаку, не давал кидать с убойных позиций. Во втором периоде нахватали ненужных удалений. Парням спасибо, что не сложили руки, играли до конца.

Фото: ХК "Автомобилист"

В начале третьего периода «шоферы» снова получили удаление, чем тут же воспользовался «Металлург», забив третью шайбу. Спустя полминуты Дэн Секстон смог сократить отставание до минимума. После чего екатеринбуржцы получили отличный шанс догнать соперников, когда те остался на площадке лишь втроем, но прорвать оборону гостей так и не удалось. Итог матча - 3:2.

Фото: ХК "Автомобилист"

- Спасибо команде, она дралась за победу. Сегодня мы, в отличие от предыдущих игр, не догоняли результат, а делали его, - коротко прокомментировал главный тренер «Металлурга» Яндач Йозеф.

ИСТОЧНИК KP.RU