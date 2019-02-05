2019-02-05T07:31:59+03:00
Спорт

«Автомобилист» второй раз подряд проиграл магнитогорскому «Металлургу»

Взять реванш на домашнем льду у «шоферов» не вышло
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: ХК "Автомобилист"Фото: ХК "Автомобилист"
Изменить размер текста:

В конце января ХК «Автомобилист» встречался на выезде с магнитогорским «Металлургом». Результат встречи был разгромным - хозяева выиграли у «шоферов» со счетом 6:3. Поэтому накануне екатеринбуржцы были намерены взять реванш на домашнем льду.

Фото: ХК "Автомобилист"

Фото: ХК "Автомобилист"

Матч получился напряженным и очень эмоциональным. На восьмой минуте гости вышли вперед, но Вячеслав Литовченко почти сразу же сравнял счет - 1:1. После перерыва магнитогорцы вновь вырвались вперед, а «Автомобилист» вдобавок ко всему, на пять минут остался в меньшинстве, но выстоял.

Фото: ХК "Автомобилист"

Фото: ХК "Автомобилист"

- В первом периоде мы не смогли взломать мастеровитую и слаженную оборону соперника, нанесли очень мало бросков, - сказал наставник «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов. - Соперник нас сваливал в позиционную атаку, не давал кидать с убойных позиций. Во втором периоде нахватали ненужных удалений. Парням спасибо, что не сложили руки, играли до конца.

Фото: ХК "Автомобилист"

Фото: ХК "Автомобилист"

В начале третьего периода «шоферы» снова получили удаление, чем тут же воспользовался «Металлург», забив третью шайбу. Спустя полминуты Дэн Секстон смог сократить отставание до минимума. После чего екатеринбуржцы получили отличный шанс догнать соперников, когда те остался на площадке лишь втроем, но прорвать оборону гостей так и не удалось. Итог матча - 3:2.

Фото: ХК "Автомобилист"

Фото: ХК "Автомобилист"

- Спасибо команде, она дралась за победу. Сегодня мы, в отличие от предыдущих игр, не догоняли результат, а делали его, - коротко прокомментировал главный тренер «Металлурга» Яндач Йозеф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свердловские спасатели из-за аномальных холодов объявили особый режим
В Екатеринбурге ликвидировали 15 опасных горок
«Этот день настал»: «Мисс Екатеринбург» София Никитчук напишет мемуары
Свердловские энергетики из-за сильных морозов перешли на усиленный режим работы
Определился подрядчик, который поставит екатеринбургскому метрополитену восемь новых вагонов
В Ирбите пенсионерка-рецидивистка спалила соседу сарай, баню и погреб
На Урале строительная компания за долги лишилась десяти лесовозов и коровника
Не холодно? На свалке под Екатеринбургом нашли 8 мигрантов
В Туринске поезд наехал на 33-летнего мужчину
ЕВРАЗ НТМК отмечен дипломами за работу по гражданской обороне
Жителю Ивделя за мат в адрес полицейского грозит год исправительных работ
В уральской столице за два дня выпала месячная норма осадков
В Североуральске пенсионер убил лопатой соседа
В Екатеринбурге осудили полицейского, пообещавшего за 1,5 миллиона выпустить наркодилера
В Екатеринбурге покончила с собой студентка педагогического колледжа
На Среднем Урале откроют два отделения для неизлечимо больных детей
«Иду, хромаю по Москве»: Никита Михалков пережил две серьезные операции
В сугробах дороги, остановки и тротуары: прокуратура Екатеринбурга проверила качество уборки снега