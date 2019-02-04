2019-02-04T17:24:57+03:00
Общество

Не холодно? На свалке под Екатеринбургом нашли 8 мигрантов

Бедняги переживали морозы в шалашах
Лев Истомин
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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской областиФото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
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Сотрудники полиции Верхней Пышмы очередной раз отправившись в рейд за нелегальными мигрантами, решили заглянуть на свалку в поселке Зеленый бор. Каково же было их удивление, когда здесь они нашли сразу восемь человек, которые утились в холодных делянках в 20-градусные морозы.

У мигрантов не было ни разрешения на проживание в России, ни нормального жилья. В ходе проверки оказалось, что за шестерыми из восьми числятся небольшие административные грешки.

- Шесть из них нарушили статью 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил съезда в РФ либо режима пребывания в РФ». Ни них составлен административный протокол, предусматривающий крупный штраф, - рассказали в пресс-службе областного Главка.

Теперь всем бездомным гостям предстоит депортация на родину, где в феврале намного теплее, чем на Урале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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