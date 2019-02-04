2019-02-04T16:39:37+03:00
Происшествия

В Туринске поезд наехал на 33-летнего мужчину

Он лежал рядом с путями
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Несмотря на экстренное торможение, наезд предотвратить не удалось.Несмотря на экстренное торможение, наезд предотвратить не удалось.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Железнодорожное ЧП случилось в воскресенье на станции Туринск - пассажирский поезд, ехавший из Екатеринбурга в Устье Аха наехал на 33-летнего мужчину.

- Мужчина лежал в габарите движения поезда, - сообщают в Уральском следственном отделении на транспорте СКР. - Несмотря на экстренное торможение, наезд предотвратить не удалось. Мужчина был смертельно травмирован.

Сейчас следователи ведут проверку и выясняют все обстоятельства трагедии, а также причину, по которой мужчина лежал рядом с путями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24