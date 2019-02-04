В Туринске поезд наехал на 33-летнего мужчину
Он лежал рядом с путями
Несмотря на экстренное торможение, наезд предотвратить не удалось.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Железнодорожное ЧП случилось в воскресенье на станции Туринск - пассажирский поезд, ехавший из Екатеринбурга в Устье Аха наехал на 33-летнего мужчину.
- Мужчина лежал в габарите движения поезда, - сообщают в Уральском следственном отделении на транспорте СКР. - Несмотря на экстренное торможение, наезд предотвратить не удалось. Мужчина был смертельно травмирован.
Сейчас следователи ведут проверку и выясняют все обстоятельства трагедии, а также причину, по которой мужчина лежал рядом с путями.
ИСТОЧНИК KP.RU