В Туринске поезд наехал на 33-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 16:37 2019-02-04T16:39:37+03:00

Он лежал рядом с путями

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Железнодорожное ЧП случилось в воскресенье на станции Туринск - пассажирский поезд, ехавший из Екатеринбурга в Устье Аха наехал на 33-летнего мужчину.

- Мужчина лежал в габарите движения поезда, - сообщают в Уральском следственном отделении на транспорте СКР. - Несмотря на экстренное торможение, наезд предотвратить не удалось. Мужчина был смертельно травмирован.

Сейчас следователи ведут проверку и выясняют все обстоятельства трагедии, а также причину, по которой мужчина лежал рядом с путями.

ИСТОЧНИК KP.RU