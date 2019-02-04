Жителю Ивделя за мат в адрес полицейского грозит год исправительных работ

СЕГОДНЯ 16:23 2019-02-04T16:23:54+03:00

Он оскорбил правоохранителя, когда тот был на службе

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В Ивделе будут судить 26-летнего мужчину, который обвиняется в оскорблении сотрудника полиции. По версии следствия, преступление он совершил 9 декабря, будучи пьяным.

- В одной из квартир дома по улице 50 лет Октября в городе Ивдель в присутствии гражданских лиц он оскорбил сотрудника полиции, высказавшись в его адрес грубой нецензурной бранью, - сообщают в СУ СКР по Свердловской области. - При этом сотрудник полиции был в форменном обмундировании и находился при исполнении служебных обязанностей, так как прибыл в данную квартиру по сообщению о совершении административного правонарушения.

Свою вину мужчина признал. Ему грозит до года исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU