В уральской столице за два дня выпала месячная норма осадков

СЕГОДНЯ 15:38 2019-02-04T15:44:12+03:00

Мэрия утверждает, что уборочная техника чистит и вывозит снег, и днем, и ночью Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Екатеринбург за несколько дней завалило снегом. Обильные осадки начались еще на прошлой неделе и идут почти не переставая до сих пор.

Как отметили в пресс-службе мэрии, за минувшие выходные в городе выпала месячная норма осадков. Так, с 1 по 3 февраля их слой составил 18 миллиметров. В то время, как до конца марта обычно выпадает порядка 20 миллиметров.

Горожане жалуются на неубранные кучи снега, провоцирующие пробки и аварии. Мэрия же утверждает, что уборочная техника чистит и вывозит снег, и днем, и ночью.

- В светлое время дорожники занимаются прометанием основных дорог, чтобы обеспечить связь между районами и проезд общественного транспорта, а также расчищают тротуары, остановки и подходы к ним, - сказали в Администрации. - Ночью, благодаря низкому транспортному трафику, удается сделать больше. С пятницы и до понедельника на линию было выведено 994 единицы техники. Собрано и вывезено 22 тысячи тонн снега.

ИСТОЧНИК KP.RU