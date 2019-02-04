В Североуральске пенсионер убил лопатой соседа

СЕГОДНЯ 15:00 2019-02-04T15:06:37+03:00

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В Североуральске отправили за решетку 66-летнего местного жителя. Пожилого мужчину признали виновным в убийстве.

В тот день подсудимый изрядно выпил и поссорился на улице с земляком. В какой-то момент словесная ругань переросла в драку - пенсионер схватился за лопату и несколько раз ударил ею оппонента. От полученных травм потерпевший скончался.

- Приговором суда мужчине назначено 10 лет колонии строгого режима, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного в пользу родственников погибшего более миллиона рублей в счет возмещения морального и материального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU